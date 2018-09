Intens medeleven: Bijna 50.000 euro voor slachtoffers spoordrama Oss

Kind (11) en begeleid­ster (32) nog in ziekenhuis, politie onderzoekt bakfiets

18:55 De 32-jarige vrouw en het 11-jarig meisje die gisteren zwaargewond raakten bij het spoordrama in Oss, liggen nog altijd in het ziekenhuis. Over hun toestand kan verder nog niets worden gedeeld, laat de politie zojuist weten. Het onderzoek naar de oorzaak van de aanrijding is in volle gang.