'Integriteitsonderzoek naar twee cipiers om mogelijke banden met Satudarah'

Volgens bronnen die L1 sprak, zouden de twee cipiers op een foto staan met leden van motorclub Satudarah, in het inmiddels gesloten clubhuis in Geleen. Een woordvoerder van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) wil aan de nieuwssite niet zeggen of het onderzoek om die reden is gestart, maar bevestigt wel dat er een onderzoek loopt van het eigen Bureau Integriteit.



Een van de twee cipiers heeft vrijdag zelfmoord gepleegd, bevestigt woordvoerder Robert Meijer. Volgens hem is dat niet in de gevangenis gebeurd, maar in de privé-omgeving. Beide gevangenismedewerkers waren op de hoogte dat hun integriteit werd getoetst, maar het is niet duidelijk of de zelfmoord daarmee samenhangt. Daarover zou de politie niets kwijt willen.



Hoe lang het onderzoek al gaande is, en of er gedurende de loop ervan maatregelen waren getroffen tegen de twee medewerkers, wil de woordvoerder van DJI evenmin zeggen. Of er een strafrechtelijk onderzoek loopt, is ook niet duidelijk.



Meijer kan niet zeggen of de zelfdoding gevolgen heeft voor het lopende integriteitsonderzoek. Op dit moment gaat de aandacht uit naar het opvangen van het personeel van De Geerhorst, zegt hij.