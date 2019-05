Inspectierapport: ‘Geen salafisme op Cornelius Haga Lyceum, maar toch een onvoldoende’

Advocaat Wouter Pors citeerde gisterenmiddag, tijdens een bijeenkomst in het Amsterdamse debatcentrum De Balie, uit het conceptrapport. Daarin zou onder meer staan dat de inspectie op het Haga Lyceum geen aanwijzingen heeft aangetroffen 'dat sprake zou zijn van een klimaat gericht op afzijdigheid van de Nederlandse samenleving of het tegengaan van integratie’, meldt De Volkskrant vandaag. Als Pors de waarheid spreekt, is dit volgens de krant een grote overwinning voor de Amsterdamse islamitische middelbare school. Die kwam begin maart juist in het nieuws doordat de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) de inhoud van een ambtsbericht van de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (AIVD) naar buiten bracht.

Terreurbeweging

Daarin staat dat de dienst signalen heeft dat er op de school sprake zou zijn van 'anti-democratisch onderwijs'. De AIVD verdacht de schoolleiding ervan banden met een Tsjetsjeense terreurbeweging te onderhouden. Ook zouden andere radicale islamitische voormannen betrokken zijn bij de school. De waarschuwingen van de AIVD zorgden ervoor dat de Inspectie een nieuw onderzoek naar het Haga startte.



De inspectie constateert in het conceptrapport, aldus Pors, dat er ‘geen aanwijzingen’ zijn aangetroffen voor een klimaat ‘gericht op afzijdigheid van de Nederlandse samenleving of het tegengaan van integratie’. Ook stelt de inspectie volgens de raadsman dat ‘salafisme geen rol speelt in het onderwijs’ en zouden er geen zaken zijn aangetroffen die in strijd zijn met de basiswaarden van de democratische rechtsstaat.



Verder zou er geen verschil in de behandeling van jongens en meisjes zijn vastgesteld, volgens de inspectie. Pors: ,,Dat zijn belangrijke conclusies in het licht van wat er allemaal over deze school is beweerd. Ook is de onderwijskwaliteit in de ogen van de inspectie voldoende. Maar de school als geheel krijgt een onvoldoende’’. De inspectie wilde gisteren nog niet ingaan op het nieuwe rapport.