Inspectie: Zorginstelling Careyn voldoet aan eerste deel verbeterpunten

Omdat Careyn halverwege vorig jaar nog niet klaar was met het verbeterplan, legde de inspectie in november een tweede formele aanwijzing op. De zorginstelling heeft voldaan aan het eerste deel daarvan, laat de inspectie vandaag weten. Het eerste deel had betrekking op het verbeteren van de dossiers en het organiseren van voldoende tijd voor 'rapportage en overdracht'. De inspectie laat vandaag weten 'voldoende verbeteringen' op die onderwerpen te zien om de aanwijzing te beëindigen.

Splitsen

Wat er gebeurt als die deadline niet gehaald wordt, is niet duidelijk. Minister Hugo de Jonge (Zorg) liet in april tijdens een Kamerdebat weten niets te voelen voor de oproep van SP en PVV om de organisatie op te knippen in meerdere onafhankelijke stichtingen. ,,Ik sluit niet uit dat opknippen een denkbaar scenario is in toekomst. Maar ik zie nu de grond niet", aldus de bewindsman, die stelde dat Careyn in de afgelopen anderhalf jaar belangrijke stappen heeft gezet door de kraamzorgtak af te stoten en zich meer te richten op de ouderenzorg. Daarnaast zou de veiligheid in de verpleeghuizen zijn vergroot en zijn er allerlei na- en bijscholingscursussen opgezet voor medewerkers.