Inspectie wil gesprek met Van der Burg over 'matig' Veilig Thuis

Na het verkrijgen van de beoordeling 'matig' in januari dit jaar, stelde Veilig Thuis -het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling- een verbeterplan op. Na zes maanden is door de Inspectie nagegaan of de kwaliteit inmiddels verbeterd is. Dat bleek onvoldoende het geval.



De Inspectie concludeerde dat de toegezegde verbeteringen grotendeels zijn uitgevoerd, maar dat er nog altijd een te lange wachtlijst is voordat Veilig Thuis een melding onderzoekt. Bij kinderen die op een wachtlijst staan is het risico op een onveilige situatie extra groot, daarom blijft de beoordeling van Veilig Thuis in Amsterdam onveranderd: matig.



'Veilig Thuis Amsterdam Amstelland levert veel inspanning om te voldoen aan de wettelijke termijnen, echter met nog onvoldoende resultaat,' aldus de Inspectie in een brief aan Veilig Thuis. De Inspectie wil in gesprek met de organisatie en met de verantwoordelijke wethouder.



Wachttijd

Dit gesprek zal binnenkort plaatsvinden, schrijft wethouder Van der Burg (Zorg) dinsdag in een brief aan de betrokken raadscommissies. Daarin gaat hij in op het rapport van de Inspectie. De wachttijd en het aantal wachtenden zijn volgens hem sinds eind september, het laatste meetpunt van de Inspectie, flink gedaald. "Het harde werken heeft zijn vruchten afgeworpen," schrijft hij. De huidige wachttijd zou nu binnen de inspectienorm van vier weken vallen.



In april zei een woordvoerder van de wethouder dat sommige punten waarop Amsterdam slecht scoorde te wijten waren aan personele bezetting. 'We verwachten dat we in het komende half jaar wel een voldoende zullen krijgen van de Inspectie, omdat er hier meer personeel bij is gekomen. De wachtlijsten zullen dan zijn weggewerkt.' Veilig Thuis heeft meer dan 80 werknemers.



In januari 2016 liep de Veilig Thuis-wachtlijst in Amsterdam en omgeving nog op tot bijna tweehonderd gevallen.