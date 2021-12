Inspectie: Veel supermarkten in de fout met desinfectie handen en winkelwagentjes

‘Was je handen stuk’, adviseert premier Rutte bij vrijwel elke coronapersconferentie. Voor de tussentijdse schoonmaak van de klavieren heeft menigeen een flesje handalcohol in tas of zak. Wie niet is voorzien, treft op veel plaatsen pompjes met desinfectiemiddel en een grote rol keukenpapier. Ze zijn niet meer weg te denken bij supermarkten, maar helemaal goed gaat het niet. Middelen zijn ongeschikt en de uitleg kan beter, concludeert de inspectie.

Aan het begin van de pandemie maakten veel mensen zich er zorgen om: vieze winkelwagentjes en producten waar een ander met zijn ongewassen coronavingers aangezeten had. Ging het niet om een medeklant dan wel om de potentieel besmette vakkenvuller die de producten vol virussen in de schappen zette. Of er in de praktijk ook maar iemand zo besmet is geraakt, is de vraag. Feit is wel dat schoonmaakmiddelen overal voorhanden zijn.



Al snel rees de vraag of alle gebruikte middelen überhaupt wel werken tegen virussen. Wat heb je aan een doorsnee handgel als je te maken hebt met een virus? Marcel Zwietering, hoogleraar Levensmiddelenmicrobiologie aan Wageningen University, sprak er tegenover NU.nl zijn twijfels over uit. ,,Om een eerste misverstand uit de wereld te helpen: een antibacteriële handgel helpt niet tegen het coronavirus.’’

Misverstand

,,Virussen hebben niks met bacteriën te maken. Zo’n gel helpt om bacteriën te doden, maar zegt niks over het doden van virussen.” Uiteraard zijn er ook desinfecterende, antimicrobiële en hygiënische handgels, maar ook daar is de professor sceptisch over. ,,Waar hebben de fabrikanten de handgel op getest? Misschien op een paar bacteriën en op een virus. Je weet het niet.’’ En dus gelden er voorschriften voor welke middelen geschikt zijn.



Voor boodschappenwagentjes verschenen heuse coronawasstraten bij de supers en wie met zijn fris geboende karretje door het hekje wil, ontkomt niet aan een dispenser of knijpfles met handalcohol. Maar, zo concludeert de Inspectie Leefomgeving en Transport, het gebruik van de ‘biociden op basis van ethanol’ - ook wel ethylalcohol genaamd en de meest voorkomende vorm van het goedje - kan en moet beter.

Te kort

Bij inspectie van 29 supermarkten blijkt dat er op zeven plaatsen niet voor dat doel toegelaten handdesinfectiemiddelen worden aangeboden en daar waar het wel om toegestane middelen gaat, ontbreekt een goede uitleg over hoe en hoelang de handalcohol moet worden gebruikt. Alle goede bedoelingen ten spijt is er geen sprake van ‘effectieve desinfectie’, klinkt het. Mensen ontsmetten hun handen simpelweg te kort.



Maar ook bij het schoonmaken van de karretjes gaat het mis. Bij de eerste lockdown kozen veel supermarkten ervoor een medewerker de winkelwagentjes te laten schoonmaken en uit te reiken. Een muntje was niet meer nodig, maar niet zelden kreeg je een kletsnat winkelwagentje in handen gedrukt. Bij de tweede lockdown verschilde het per super. Bij de een werd het wagentje ontsmet, bij de ander moest je dat zelf doen.

Schijnveiligheid

Wat er in al die flessen aan schoonmaakmiddelen zit, is echter niet altijd duidelijk. Ook dat ontdekten de inspecteurs. Van de 22 supers die desinfectiemiddelen aanbieden om oppervlakken als de handgreep van het wagentje schoon te maken, werkt slechts één met een toegelaten middel. Ook volstaat de inwerktijd niet. Die zou soms zelfs vijf minuten bedragen. Door verkeerd gebruik ontstaat ‘schijnveiligheid’.



Bovendien betekent het frequente gebruik van ethanol ook een grotere kans op irritatie en het uitdrogen van de huid. De supermarkten die volgens de Inspectie een niet toegelaten ontsmettingsmiddel gebruiken, zijn daarop aangesproken en het gebruik is gestopt. Een waarschuwingsbrief aan de hoofdkantoren en het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel moet ervoor zorgen dat filiaalhouders voortaan over de juiste middelen beschikken.



Ook moeten de supers een duidelijke gebruiksaanwijzing bij de dispensers ophangen, waarin mensen wordt uitgelegd hoeveel desinfectiemiddel ze moeten gebruiken en hoelang. Handen moeten gedurende 30 seconden worden ontsmet. Het RIVM raadt bovendien handalcohol alleen aan als handenwassen langere tijd niet mogelijk is. Voor- en achteraf thuis met water en zeep wassen verdient de voorkeur.

