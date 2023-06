Inspectie treedt met boete op tegen bagageafhandelaars Schiphol

Zes bagageafhandelingsbedrijven op Schiphol krijgen een boete van de Arbeidsinspectie als zij niet voldoen aan de eisen om het personeel te ontlasten. De inspectie stelde de bedrijven een last onder dwangsom in het vooruitzicht. Als zij niets doen gaat die dwangsom over vijftien dagen in. De boetes verschillen per bedrijf, de hoogste is 65.000 euro per maand.