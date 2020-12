Inspectie onderzoekt vreemde uitspraken arts: ‘Coronatest is verkapte vaccinatie’

Vier tieners gewond bij ernstig au­to-ongeluk, bestuurder (18) had geen rijbewijs

19 december Bij een ernstig auto-ongeluk afgelopen nacht in Oudemolen in Noord-Brabant zijn vier jongeren gewond geraakt. Twee van hen zouden hij ernstig aan toe zijn. De 18-jarige bestuurder, die niet in het bezit was van een rijbewijs, is aangemerkt als verdachte.