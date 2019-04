Inspectie: jeugdzorginstelling Hoenderloo zat fout met ‘stilzitmaatregel’

De inspectie meldt dat bij ,,een aantal groepen voor open en gesloten jeugdhulp strafmaatregelen zijn toegepast die inhielden dat jeugdigen op bepaalde momenten niet mochten bewegen, praten of niet van hun kamer af mochten komen.” Dat klopt niet alleen niet met de wet, van deze maatregel is volgens de inspectie ook nog eens niet bewezen dat deze effectief is.

In november kwam aan het licht dat sommige kinderen in de instelling als straf van hun begeleiders urenlang in totale stilte aan tafel moesten zitten in de gezamenlijke woonkamer. Ze mogen niet praten of bewegen terwijl om hen heen leeftijdgenoten genieten van hun vrije tijd. Het leidde tot de nodige ophef en een maand later antwoordde minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op Kamervragen dat de Hoenderloo groep onaangekondigd bezoeken zou gaan krijgen van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).