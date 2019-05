Inspectie in verdediging tegen documentaire over zaak-Tuitjenhorn

,,Deze verschrikkelijke gebeurtenis heeft ook de inspectie zeer aangegrepen. Het blijft een drama dat we onmogelijk kunnen vergeten. De inspectie begrijpt dat de documentaire veel vragen oproept over haar handelen in 2013. Heftige emoties maken het moeilijk het gesprek te blijven voeren over wat er is gebeurd en wat dat heeft betekend. Des te meer blijft dat gesprek noodzakelijk.”



In de documentaire wordt betoogd dat de onberispelijke staat van dienst van de huisarts en de tevredenheid van de familie van de overleden patiënt over hem, niet zijn meegewogen door de inspectie en OM. Nico Tromp zou ook geen gelegenheid hebben gekregen om in collegiaal overleg zijn handelen te laten toetsen. Hij werd beschuldigd van moord, kreeg een beroepsverbod en stapte toen uit het leven.



De Raad van State oordeelde drie jaar terug al dat het bevel van de zorginspectie in 2013 ten onrechte is opgelegd. De inspectie had moeten kiezen voor een andere maatregel. Na de uitspraak van de Raad van State heeft de inspectie deze fout erkend en excuses aangeboden aan de weduwe van de huisarts.