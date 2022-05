Inspectie: Gomarus weer veilig voor lhbti-leerling, nieuwe visie op seksualiteit deugt

Het bestuur besteedt inmiddels bij het monitoren van de sociale veiligheid specifiek aandacht aan groepen leerlingen die de school als mogelijk onveilig kunnen ervaren, meldt de waakhond. ,,Schoolleiding en bestuur beschikken nu ook over informatie om waar nodig gerichte maatregelen te treffen om de veiligheid van leerlingen te borgen dan wel te bevorderen.”

Het Gomarus kwam in maart 2021 in de schijnwerpers te staan na een artikel in NRC met de titel: ‘School duwt kinderen ongevraagd uit de kast’. Homoseksualiteit zou er worden gezien als ‘zonde tegen de natuur’. Dus was er de afgelopen jaren beleid om ouders te informeren over homoseksuele gevoelens van leerlingen.

Aangifte bij het OM

Uit onderzoek van de onderwijsinspectie bleek vervolgens dat de veiligheid van alle leerlingen onvoldoende gewaarborgd was. De inspectie deed ook aangifte bij het OM vanwege het vermoeden van discriminatie.

Nu is de situatie dus verbeterd. ,,We stellen vast dat het bestuur aan de herstelopdrachten heeft voldaan. Ook heeft men stappen gezet op het gebied van burgerschapsonderwijs. Het herstel is gerealiseerd in een periode waarin het onderwijs in heel Nederland te kampen had met de gevolgen van de coronapandemie. Alle medewerkers van de school hebben daarbij inzet en flexibiliteit getoond.”

Uit eerder geopenbaarde stukken bleek nog dat personeelsleden van het Gomarus bij de leiding leerlingen én collega’s moesten verlinken die relaties aangingen of wilden aangaan met mensen van hetzelfde geslacht. Verder ontraadde de scholengemeenschap personeelsleden volgens een interne notitie in principe altijd uit te komen voor hun ‘homofiele gerichtheid’. En leerlingen met gevoelens voor hetzelfde geslacht moesten ‘tot inkeer worden gebracht’.

Omstreden notitie herzien

De inspectie heeft de leiding van de Gomarus-scholengemeenschap opgedragen de omstreden notitie te herzien en begin dit jaar opnieuw onderzoek uitgevoerd op de school. Er ligt inmiddels een nieuwe leidraad.

,,Er is geen strijdigheid tussen de basiswaarden van de democratie en de nieuwe visienota. Het anti-pestbeleid is geactualiseerd. Daarnaast is het algehele veiligheidsbeleid herijkt en dit voldoet nu aan de wettelijke eisen en is voldoende geborgd”, meldt de waakhond.

Naast de visie op seksuele diversiteit is er een praktische handreiking ontwikkeld. Hierin staat beschreven hoe men op school omgaat met leerlingen die vragen hebben over hun seksuele identiteit. ,,De kern van dat beleid is dat het individuele belang van de leerling altijd centraal staat. Docenten oordelen niet over individuele leerlingen, hebben een open houding en stellen open vragen. Vertrouwelijke informatie van de leerling aan de mentor of docent wordt nooit buiten medeweten, en in principe ook alleen na instemming van de leerling, met derden gedeeld.”

Op de eigen website laat de school weten tevreden te zijn met de uitkomsten. ,,In het verbetertraject werd gewerkt aan monitoring, actualisering en implementatie van beleid en deskundigheidsbevordering van het personeel. Het was een intensief, maar leerzaam traject voor de hele school.”

