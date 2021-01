Inmiddels weten we wat de thuisscholing vooral oplevert: heel veel schuldgevoel en tekortschieten

Verpleeg­kun­di­ge Judith maakte slagveld in verzor­gings­huis mee: ‘Sterven is iets heel intiems’

2 januari Judith Kruizenga is in het voorjaar van 2020 net aan de slag bij Brinkhoven als corona genadeloos toeslaat in het verzorgingshuis in Heerde. Een derde van de zeventig bewoners overlijdt.De Zwolse verpleegkundige had ze vrijwel allemaal onder haar hoede. ,,Sterven is heel intiem.”