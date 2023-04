Inmiddels negentien aangiften tegen Gianni de W., in grootste online-misbruikonderzoek van Nederland

rechtszaak / updateIn de zaak van Gianni de W., de Brabander die talloze meisjes via internet zou hebben afgeperst door ze over te halen blootfoto's te maken van zichzelf, zijn inmiddels 37 meerderjarige en 93 minderjarige slachtoffers geïdentificeerd. Er zijn nu negentien aangiften tegen hem gedaan. Met 35 minderjarige meisjes moet de politie nog contact zoeken.

Dat heeft het Openbaar Ministerie dinsdag laten weten in Breda, tijdens een zogeheten pro-formazitting in de zaak. Enkele van de slachtoffers van Gianni de W. waren aanwezig. Zij zagen de 24-jarige De W. niet: hij was er niet bij. Hij koos ervoor in zijn cel te blijven. Het gaat om een van de grootste online-misbruikzaken ooit in Nederland.

De W. kende vijf van zijn slachtoffers ook in het dagelijkse leven. Met één van hen had hij zo'n goede band dat zij hem zag als broertje en hem vertelde over dat ze gepest werd en lastig gevallen op sociale media. Ondertussen was het De W. zelf die, onder een andere naam, het meisje chanteerde.

‘Had nooit mogen gebeuren’

De W. bleef dinsdag weg bij de zitting omdat hij ‘ontdaan is door de omvang van het onderzoek en alle media-aandacht’, zei zijn advocaat Ronald Drenth. Volgens zijn advocaat wil De W. meewerken aan onderzoek naar zichzelf. Over de zaken die hij al heeft bekend, heeft hij gezegd ‘dat het nooit had mogen gebeuren'. De W. heeft een deel van de zaken waarvan hij wordt verdacht, gepleegd toen hij nog minderjarig was.

Gianni de W. zit al sinds 11 oktober 2022 vast, maar de zaak kwam pas in januari aan het licht tijdens een eveneens niet-inhoudelijke zitting. Toen was hij er wel. De officier van justitie sprak toen van het ‘grootste onderzoek naar online misbruik van minderjarigen ooit in Nederland’. Het OM liet vandaag weten nog drie tot zes maanden nodig te hebben om het onderzoek af te ronden.

Eerste aangifte kwam uit Noord-Holland

Het onderzoek begon met een aangifte van een meisje uit Noord-Holland dat 14 jaar was toen het afpersen begon. Dat meisje deed eind januari haar verhaal tegen deze site. Onder de naam Bryan maakte De W. contact met haar. Hij zei dat hij 15 jaar was. Na het afgeven van een eerste blootfoto kreeg hij haar volledig in zijn greep en moest ze meer sturen. Het Noord-Hollandse slachtoffer kwam zo in de knel te zitten dat ze een zelfmoordpoging deed. Uiteindelijk wist ze de kracht te verzamelen aangifte te doen. Dat is inmiddels ruim drie jaar geleden.

Via sociale media, waaronder Snapchat en Instagram, legde De W. contact met de meisjes. Hij startte een gesprek en bood de meisjes geld aan om naaktfoto’s en filmpjes te maken. Als de meisjes wilden stoppen, dreigde hij de beelden online te zetten. In zijn computer vond de politie 150 mappen met verschillende meisjesnamen. In sommige mapjes trof de politie duizenden afbeeldingen aan van hetzelfde slachtoffer. Gianni de W. gebruikte online valse namen, zoals Bryan.snapx en Bryansnelgeld.

Ict-beheerder Gianni de W. uit Etten-Leur was in 2014 al eens gepakt voor internetafpersing. Toen werd er geen aangifte gedaan. Het stopgesprek van destijds kon dus niet voorkomen dat hij nog een keer, en nu op veel grotere schaal, in de fout ging.

Andere roemruchte zaak

De zaak van De W. is in zijn soort de grootste in Nederland ooit, voor zover bekend. Een andere zeer roemruchte zaak van alweer meer dan tien jaar geleden is die van Tilburger Aydin C., die vanuit huis 34 jonge meisjes en enkele homoseksuele mannen afperste. Die zaak kreeg internationaal zeer veel aandacht omdat één van zijn slachtoffers, de Canadese tiener Amanda Todd, zó onder druk stond van C. dat ze zelfmoord pleegde. C. kreeg uiteindelijk na hoger beroep eind 2018 tien jaar cel en acht maanden opgelegd en werd daarna in Canada nog eens veroordeeld tot nog eens dertien jaar cel voor afpersing en intimidatie van Amanda. C. zit zijn straf in Nederland uit.

De volgende zitting in de zaak van Gianni de W. is vrijdag 7 juli.

Volledig scherm De nu 18-jarige 'Sanne' (niet haar echte naam, wel bij de redactie bekend) deed ruim drie jaar terug als eerste aangifte. © Olaf Kraak

