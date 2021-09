Inmiddels 120 bruinvissen aangespoeld, onderzoek naar massasterfte duurt nog weken

Het zal nog enkele weken duren voor er mogelijk meer bekend is over de meer dan honderd dode bruinvissen die zijn aangespoeld aan de noordelijke kust van de Waddeneilanden. Op dit moment wordt onderzocht wat de oorzaak is van de massale sterfte. ‘Het is een puzzel waarvan alleen wat stukjes op het strand aanspoelen.’

Bioloog en onderzoeker Lonneke IJsseldijk van de Universiteit Utrecht verwacht dat er eind van deze maand sectie wordt gedaan op 22 karkassen die afgelopen week aanspoelden. Deze zijn diepgevroren opgeslagen voor wetenschappelijk onderzoek. Op 29 en 30 september staan zogenaamde ‘sectiedagen’ gepland. Daarna worden aanvullende testen gedaan in samenwerking met deskundigen van de Wageningen Universiteit. Het onderzoek is een samenwerking tussen de twee universiteiten en de overheid.

Hoewel het aantal afneemt, spoelen nog steeds dode volwassen bruinvissen op de eilanden aan. Het gaat volgens IJsseldijk echt om een massastranding. Dat het gaat om volwassen dieren is uitzonderlijk - normaal gesproken spoelen juist vooral jonge, onervaren dieren aan. De zoogdieren zijn vooral vrouwelijk en al in staat van ontbinding. Dat kan het vinden van een oorzaak of oorzaken moeilijker maken. ,,Het is echt nog te vroeg om te speculeren”, aldus IJsseldijk.

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Lonneke IJsseldijk, bioloog van Universiteit Utrecht, doet onderzoek naar gestrande bruinvissen. © Universiteit Utrecht

Menselijke activiteiten

De overheid gaat uitzoeken welke menselijke activiteiten de laatste weken hebben plaatsgevonden in de Noordzee boven de Waddeneilanden. ,,Het zijn dan voornamelijk militaire activiteiten waar we aan denken”, zei IJsseldijk tegen Omroep Friesland. ,,Het is een puzzel waarvan alleen wat stukjes op het strand aanspoelen.” Het centrum voor walvisachtigen in de Noordzee, SOS Dolfijn, zei eerder te denken aan bijvoorbeeld de bouw van een windmolenpark of legeroefeningen boven de Waddenzee als mogelijke boosdoener.

Bruinvissen kunnen bijvoorbeeld sterven aan gehoorschade door harde geluiden. Maar, zegt Mardik Leopold van Wageningen Marine Research tegen ND: ,,Als ontploffingen of harde geluidsgolven op zee de oorzaak zouden zijn, is het vreemd dat er geen andere soorten aanspoelen.’’ Microbiologisch onderzoek moet verder uitwijzen of de dieren een virus of een bacterie hebben opgelopen of schadelijke algen hebben binnengekregen. Daarnaast wordt gekeken naar de maaginhoud en eventuele verwondingen.

De gestrande bruinvissen worden in kaart gebracht op walvisstrandingen.nl. Walvisonderzoeker Lonneke IJsseldijk is op Instagram te volgen via @strandingresearch.

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: