Initiatiefnemers referendum sleepwet moeten volop aan de bak

In eerste instantie liep de petitie voor het referendum slecht, ongetwijfeld vanwege de beroerde ervaringen met het referendum over het associatieverdrag met Oekraïne. Maar dat veranderde toen het televisieprogramma Zondag met Lubach er aandacht aan besteedde. Het begon ineens storm te lopen. Eén van de initiatiefnemers van de petitie, Marlou Gijzen, is het programma in elk geval dankbaar voor de steun. ,,Wij hebben dit zeker nodig. We moeten nog een heleboel stemmen verzamelen en dat lukt niet door alleen zelf van deur tot deur te gaan.''



Maar ook hoogleraar staats- en bestuursrecht Wim Voermans noemt een referendum over de aftapwet kansrijk. ,,Dit referendum heeft meer kans op op een bevredigende afloop dan de stemming over Oekraïne'', zegt hij.



Hoewel er veel kritiek was op de wet, die het aftappen van telefoons vergemakkelijkt en inlichtingendiensten meer armslag geeft hadden op 16 september nog maar 60.000 mensen de petitie ondertekend. Inmiddels zijn dat er zo'n 228.000. In een reactie geven de programmamakers aan verder niet in te willen meer ingaan op het item.