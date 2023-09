Ingrid kan weer lachen na agressieve huidkanker: ‘Mijn bovenlip is getatoeëerd’

rechtszaak Baby Robin werd in Diemen doodgebe­ten door de herders­hond van zijn opa en oma

Herdershond Storm beet in 2019 in Diemen de 8 maanden oude kleinzoon van zijn baasjes dood. Vrijdag zou de rechter zich buigen over de vraag of zij verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor de dood van de baby. Omdat de grootouders niet aanwezig waren, is de zaak aangehouden. Wat is er precies gebeurd en wie is er verantwoordelijk?