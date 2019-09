Ingo (45) leidde zorgeloos leven tot hij ALS kreeg: ‘Ik wil dat mijn dochters weten wie ik was’

Zijn dochtertje was in paniek. Ze had gehoord dat dode mensen naar de hemel gingen. ,,Maar ik ken de hemel helemaal niet”, had ze gezegd. ,,Hoe moet ik jullie daar straks dan vinden?” Vader Ingo Bouman (45) had een oplossing: ,,We wachten links na de ingang.”



Het zal niet lang meer duren voor hij zijn plek voorbij de hemelpoort inneemt. In april werd hij gediagnosticeerd met de dodelijke spierziekte ALS. Een enorme klap in zijn gezicht, zijn vader was daar ook aan overleden. ,,Toen was ik zes, net zo oud als mijn jongste dochter nu.”