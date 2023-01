Ingeborg blokkeert vandaag naakt de A12: ‘Dat maakt de actie sympathiek, ludiek en vrolijk’

met video Jongeren en de Holocaust? ‘We kunnen beter bezig zijn met de conflicten van nu’

Volgens een onderzoek zou bijna een kwart van de Nederlandse jongeren vinden dat de Holocaust een ‘mythe’ is of dat er veel minder Joden zijn vermoord dan in de geschiedenisboeken staat. Op straat blijken jongvolwassenen de Holocaust vooral te zien als iets uit het verleden. Ze maken zich eerder druk om volken die nu worden onderdrukt, zoals de Oekraïners, Oeigoeren en Palestijnen.

25 januari