Inge bood haar tuin aan als vakantie voor minderbedeelden

‘Wie er een weekje uit wil en het niet kan betalen, is welkom in onze tuin.’ Inge van Wolferen uit Tolkamer zette een oproepje op Facebook. Prompt meldden zich 25 verschillende families uit het hele land. Een gezin uit Den Haag is de gelukkige en kampeert vanaf morgen in de Liemerse tuin.



Het bracht de familie Van Wolferen tot een ingewikkelde keuze. ,,We hebben een zwembad in de tuin. Daarom vind ik dat eventuele kinderen ook een zwemdiploma moeten hebben. En een heel groot gezin, dat heb ik ook liever niet. Nu komt er een echtpaar met een kind van 7. Ze wonen in een flat en hier kunnen ze dan heerlijk genieten van de tuin, de kippen, het zwembad en de mooie omgeving. De vrouw van het stel komt oorspronkelijk uit Arnhem, dus voor haar is het extra leuk om weer een weekje hier te zijn.”