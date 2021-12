Ineke werd door Nederland vrijgekocht uit gevangenis DDR: ‘Zwarte bladzijde uit mijn leven’

CBS: werkloos­heid naar laagste niveau sinds begin meting

De werkloosheid in Nederland is in november gedaald naar 2,7 procent. Dat is volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) het laagste maandcijfer sinds het begin van de meting in 2003. Door het sterke economische herstel van de coronacrisis is de vraag naar personeel erg groot, waardoor de werkloosheid steeds verder afneemt.

