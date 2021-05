Indrukwekkende toespraken tijdens Dodenherdenking met zo'n honderd genodigden

VIDEODe Nationale Dodenherdenking in Amsterdam is vanavond begonnen met een bijeenkomst in de Nieuwe Kerk, waar schrijfster Roxane van Iperen haar indrukwekkende voordracht Stemmen uit het diepe hield. Daarna legden koning Willem-Alexander en koningin Máxima een krans bij het Nationaal Monument, voorafgaand aan de twee minuten stilte. Ook André van Duin hield een toespraak.

Bij het monument hield de 19-jarige Amara van der Elst daarna een gesproken poëzievoordracht, André van Duin nam de jaarlijkse toespraak voor zijn rekening. Na het officiële programma volgde een defilé.

Van Duin sprak zijn dankbaarheid uit over dat hij in vrijheid kan leven. Ondanks de coronamaatregelen, vieren we onze vrijheid, zei hij in een toespraak. ,,Ik ook. Maar ik doe dat wel in de overtuiging dat ook ik verantwoordelijk ben om die vrijheid van ons door te geven aan de nieuwe generatie. Want, het is al vaak gezegd, vrijheid is niet vanzelfsprekend.”

Voorafgaand aan Van Duin sprak onder meer ook schrijfster en jurist Van Iperen in de Nieuwe Kerk. In haar voordracht richtw de schrijver zich op al het ongehoorde oorlogsleed. Nederland heeft te snel de dimlichten op haar verleden gericht, stelde ze, nog voordat de feiten in kaart zijn gebracht. Namens wie staat ze hier dan?”

Een collectieve identiteit – en dus ook een collectieve herdenking – kan volgens Van Iperen niet leunen op een incompleet verhaal. En dus moeten we ‘afdalen, stil zijn en álle stemmen aanhoren, ook de diepste uithalen van smart en van angst’. ,,Morgen vieren we de vrijheid, vandaag mag het gisten tot het pijn doet.”

Honderd genodigden

Vanwege de coronamaatregelen kan er dit jaar opnieuw geen groot publiek bij de plechtigheid zijn. Dat betekent dat de Dam net als vorig jaar zo goed als leeg was. Voor het monument stonden stoelen, waar zo’n honderd genodigden tijdens de plechtigheid plaatsnamen. Het waren vertegenwoordigers van de verschillende groepen oorlogsgetroffenen, zoals het voormalig verzet, Holocaustslachtoffers, omgekomen burgers en omgekomen militairen en koopvaardijpersoneel.

Vorig jaar waren alleen het koninklijk paar, premier Mark Rutte, de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema en de voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 mei Gerdi Verbeet erbij. Allen genodigden zijn voorafgaand aan de herdenking getest.

Prinses Margriet, haar man Pieter van Vollenhoven en Prins Pieter-Christiaan woonden vanavond op het Militair Ereveld Grebbeberg in Rhenen de Nationale Militaire Dodenherdenking bij. Beroepsmilitairen en dienstplichtigen die sinds 1940 waar ook ter wereld voor het koninkrijk zijn gevallen worden hier herdacht. Ook dit programma vond in aangepaste vorm en zonder publiek plaats in verband met de coronamaatregelen.

Digitale bloem

De omgeving van de Dam in Amsterdam was sinds 17.00 uur afgesloten voor de Dodenherdenking. Het gebied werd afgezet met hekken.

Voor het tweede jaar op rij zijn er vanwege de coronamaatregelen geen grote bijeenkomsten of herdenkingen op 4 mei in het hele land. Gemeenten bieden inwoners de gelegenheid om online mee te kijken bij de kransleggingen en toespraken in hun eigen regio tijdens de Nationale Dodenherdenking.



Op de website van het Nationaal Comité 4 en 5 mei zijn verreweg de meeste oorlogsmonumenten met de exacte locaties op te zoeken om op andere momenten, bijvoorbeeld tijdens een wandeling, nog eens stil te staan en te herdenken. Ook is het mogelijk om via de oorlogsmonumentendatabase een digitale bloem te leggen bij een van de 4000 monumenten.

