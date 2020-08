Indrukwekkende stille tocht ter nagedachtenis slachtoffers ongeluk Finsterwolde

UPDATE Groot verdriet bij buren na vondst dode baby: ‘Moeder is een hele vriendelij­ke vrouw’

18 augustus In een woning in Amsterdam-Noord heeft de politie in de nacht van zondag op maandag een dode baby aangetroffen. Agenten gingen af op een melding over een vrouw die zich verward gedroeg in het huis aan de Hagenau, waar meerdere kinderen zouden zijn. Buurtbewoners reageren vol ongeloof. ,,Volgens mij was er niets mis met haar.”