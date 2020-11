Indrukwekkend afscheid van bij aanrijding overleden politieman Jeroen (28)

Het afscheid van de politieman gebeurde met volledige korpseer. Dat betekent dat op politiebureau's de vlaggen halfstok hingen, een speciale draagploeg de kist begeleidde en dat minister Grapperhaus aanwezig was bij het crematorium in Eindhoven.



Vijftig politiemannen en -vrouwen stonden bij het crematorium aan de Anthony Fokkerweg op anderhalve meter afstand van elkaar in een statige erehaag; van de plek waar acht dragers de kist na de rondrit uit de auto tilden tot de deur van het crematorium. Het waren allemaal collega's die met Leuwerink werkten of betrokken waren bij de hulpverlening na het dodelijke ongeval. Binnen vond het afscheid plaats in bijzijn van collega's en familieleden. Politiemensen konden de dienst ook online bijwonen.