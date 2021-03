Indiër Wish (35) kwam naar Utrecht om te schaatsen: ‘Op de Vechtsebanen is het begonnen, daarom houd ik zo van die plek’

In de rubriek Hoe is het nu met? zoeken we mensen op die een rol speelden in het nieuws van een of meerdere jaren geleden. Hoe gaat het nu met ze? Vandaag: de Indiase schaatser Vishwaraj Jadeja (Wish).