Indiase variant rukt op in Nederland: onderzoek naar jongeren die examenfeestjes zijn gaan vieren

coronavirus LIVE | Aantal besmettin­gen daalt tot niveau vorige zomer, RIVM roept jongeren op tot test na vakantie

15 juni De daling van het aantal coronabesmettingen heeft afgelopen week stevig doorgezet. Het RIVM registreerde in totaal 8981 positieve testresultaten, 38 procent minder dan een week eerder. De besmettingscijfers zijn op het laagste niveau beland sinds de nazomer van vorig jaar. En wie in 1995 of 1996 geboren is, kan vanaf vandaag online een afspraak maken voor het halen van een coronaprik. ‘Zegt het voort’, twittert coronaminister De Jonge opnieuw. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog.