Inbrekers hebben een voorkeur voor de vrijdag en de zaterdag

Minister Bruins: gegevens patiënt verplicht uitwisse­len

0:36 Aanbieders van zorg, van artsen tot ziekenhuizen, worden verplicht gegevens van patiënten digitaal te gaan uitwisselen. Nu gaat het nog te vaak mis of bijna mis, vindt de minister voor Medische Zorg, Bruno Bruins. Bijvoorbeeld als een patiënt medicatie voorgeschreven krijgt die niet past bij de medicijnen die hij al gebruikt. Of als informatie over een allergie niet wordt gedeeld.