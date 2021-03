In week tijd bijna 52.000 besmettingen, 'alle wijzers in het rood’

Volgens het RIVM staan ‘alle wijzers in het rood’. Er zijn meer mensen met klachten, daardoor is het drukker in de teststraten, en het percentage van de tests dat positief uitpakt is iets gestegen. ,,Dan kom je bij een groter aantal positieve gevallen.”

Zuid-Holland

Relatief de meeste besmettingen vallen in Zuid-Holland Zuid, de regio rond Dordrecht en Gorinchem. Ook rond Rotterdam, in Noord-Holland, in Oost-Brabant en in het noorden van Limburg testen veel mensen positief.

De heropening van de scholen is volgens Timen één van de oorzaken van het verder groeien van de epidemie. ,,Dat hebben we ook gezegd toen we hierover adviseerden. Of de situatie nog onder controle is? Als iedereen zich aan de maatregelen houdt, houden we het onder controle. Dat hebben we dus zelf in de hand. We zien nu weer dat mensen vaker naar het werk gaan, het percentage mensen dat thuiswerkt daalt. Dat is niet verstandig.”