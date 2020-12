‘In verpakkingen zit vaak meer lucht dan product: 22 vaatwasblokjes waar er 80 in passen’

De bond bekeek van veertig willekeurige producten in de supermarkt de hoeveelheid product en de grootte van de verpakking. De helft van de verpakkingen bleek voor meer dan de helft gevuld met lucht. Bij tien producten was dat zelfs 75 procent of meer.

Zo bestaan de verpakkingen van Honig basis voor nasi speciaal en Honig kruidenpasta nasi speciaal allebei voor 83 procent uit lucht. En ook de verpakking van de Marokkaanse gehaktballetjes van Fairtrade Original bestaat grotendeels uit lucht. Maar 22 procent van de verpakking is daadwerkelijk gevuld met product.

Vaatwastabletten

Ook in veel verpakkingen van huishoudelijke producten zit veel lucht. Zo passen tachtig vaatwasblokjes in de dozen van Sun. Maar er zitten er, verpakt in nog een extra plastic zakje, slechts 22 in. De tabletten bedekken net de bodem van de doos, de rest is lucht. Ook de dozen vaatwastabletten van Albert Heijn en Klok zitten vol lucht, aldus de Consumentenbond.

Volgens het onderzoek bevat een product in sommige gevallen meer verpakking dan inhoud. Zoals bij Naturally Good dagcrème van Nivea. De crème zit in een rond potje dat weer in een twee keer zo groot vierkant doosje verpakt is.

Claims

Veel bedrijven maken goede sier met duurzaamheidsclaims, maar maken die helemaal niet waar, stelt directeur Sandra Molenaar van de Consumentenbond. ,,Neem de Nederlandse Cosmetica Vereniging. Die publiceerde een verduurzamingsplan waarin het de milieubelasting van verpakkingen erkent en de ambitie uitspreekt om minder verpakkingsmaterialen te gebruiken. Dat lijkt een loze belofte”, aldus Molenaar. ,,En ook het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) en haar leden, voornamelijk supermarkten, zeggen in 2025 20 procent minder verpakkingsmateriaal te willen gebruiken. Voorlopig zie ik daar niets van terug.”

