In twee zinnetjes was mijn liefde voor vuurwerk geblust

UPDATE Rechters geven kabinet harde tik op vingers: asielzoe­kers mogen gezinnen wél laten overkomen

De nareisbeperking voor asielzoekers die deze zomer door het kabinet is ingesteld, is in strijd met zeker vijf wetten en internationale verdragen. Dat oordeelde de rechtbank in Breda vanmiddag. Een Turkse politieke vluchteling mag daarom alsnog per direct zijn gezin naar Nederland laten komen.

22 december