In strijd tegen weggooicultuur krijgt Nederland een register met erkende reparateurs

Daar kunnen Nederlanders erkende bedrijven vinden om hun tv’s, beeldschermen, vaatwassers, koelkasten en wasmachines te laten repareren. Het register komt donderdag online, maar zal later worden uitgebreid. Bedrijven in de lijst zijn getoetst op vakbekwaamheid, kwaliteit van gereedschap en werkwijze. ,,Als elektronische apparatuur wordt gerepareerd en langer meegaat, besparen we veel energie en verbruiken we minder schaarse grondstoffen. Daarnaast verkleinen we de afvalberg en dringen we de uitstoot van broeikasgassen terug’’, stelt Doekle Terpstra, voorzitter van Techniek Nederland.