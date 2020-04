In slakkengang naar groepsimmuniteit: ‘In Brabant zien we wel meer antistoffen’

RIVM-directeur Jaap van Dissel deelde vanochtend de nieuwste bevindingen met de Tweede Kamer. Ongeveer drie procent van de 4000 geteste Sanquin-donoren had antistoffen in het bloed, blijkt uit onderzoek. Projecteer je dat voor het gemak op de totale Nederlandse bevolking, dan zouden nu slechts zo’n 500.000 Nederlanders het virus doorgemaakt hebben.



Voor de beruchte groepsimmuniteit moeten dan nog zo’n tien miljoen mensen volgen. Dus dat stadium is nog lang niet bereikt, weet Hans Zaaijer, de medisch-microbioloog van Sanquin die het onderzoek leidt. ,,Maar we lopen wel iets achter de curve aan, dit zijn de mensen die vorige week gedoneerd hebben, het geeft een beeld over de eerste vier weken van de uitbraak. De komende tijd volgen nog donoren die nu te ziek zijn om bloed te geven. Dus het percentage zal toenemen.”



De zogenoemde serologische test blijkt voor een bulk tamelijk betrouwbaar; zo'n tien procent van de bloedsamples testte vals positief, schat Zaaijer. ,,Dus dan zie je wel dat op persoonlijk niveau een dergelijke test niet betrouwbaar genoeg is. Het kan zo zijn dat je positief test terwijl je het nìet gehad hebt.”