In ruim vijf uur van Groningen naar Parijs: Arriva wil nieuwe trein vanaf 2026 laten rijden

De trein tussen Groningen en Parijs zou ‘s ochtends vroeg om 05.30 uur vanuit Groningen moeten vertrekken en rond 10.40 uur aankomen op Gare du Nord in Parijs. De bedoeling is dat vanuit Parijs om 19.15 uur een trein terug gaat rijden, die dan om ongeveer 00.30 uur aankomt. Of er op tussenstations wordt gestopt, is nog niet bekend. Het bedrijf stelt dat het in de toekomst meer aanvragen wil doen voor treinverkeer vanuit meerdere regio’s in ons land naar onder meer Belgische en Franse steden.