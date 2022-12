In racetempo naar school: e-bikes zijn makkelijk op te voeren, verstandig is het niet

Hamer: grensover­schrij­dend gedrag is structu­reel probleem en wijdver­breid

Seksueel grensoverschrijdend gedrag is een wijdverbreid en structureel probleem, schrijft regeringscommissaris Mariëtte Hamer in haar eerste verslag, dat zij zelf een ‘impactoverzicht’ noemt. De aanpak ervan kan bovendien beter. ,,Ik zie dat het soms te weinig is, te versnipperd, moeilijk vindbaar of onvoldoende effectief.”

7 december