In pietenpak voor de buis: Sinterklaasjournaal begint weer

Demonstratie

Er komt toch een demonstratie tegen Zwarte Piet tijdens de landelijke intocht van Sinterklaas op 18 november in het Friese Dokkum. Actiegroep Kick Out Zwarte Piet heeft zich nét voor de deadline aangemeld bij de gemeente.

Welke kleur?

Kinderen krijgen het de komende tijd druk met het volgen van alle Sinterklaasavonturen. Het traditionele Sinterklaasjournaal van de NTR , is niet meer de enige in zijn soort. RTL heeft Sint en Co, Nickelodeon Op weg naar Pakjesavond en zelfs lokale omroepen in Elburg, Ede en Meppel hebben nu hun eigen journaal.

Vraag blijft: welke kleur hebben de pieten? Bij de NTR zien we de landelijke pieten in 'een soort van vijftig tinten grijs', terwijl de lokale journaals het bij de traditionele zwarte of bruine piet houden.

Nieuw gezicht

Presentatrice Dieuwertje Blok is al sinds het begin in 2001 het vaste gezicht van het Sinterklaasjournaal. Dit jaar is er een nieuw gezicht als verslaggever te bewonderen: Charlie Chan Dagelet (foto), halfzus van presentatrice Tatum Dagelet. Tussen alle bekende Nederlanders in pietenpak zien we dit jaar ook Harry Piekema, bekend van de Albert Heijn-reclames.

Kijkcijfers

De kijkcijfers waren vorig jaar schrikken voor het Sinterklaasjournaal. Terwijl tijdens de eerste uitzending nog ongeveer een miljoen kijkertjes voor de buis zaten, kelderde dat aantal naar 513.000. Veel kijkers haakten af door de kleur van de 'bonte' pieten.