In opspraak geraakte kerk in Staphorst: geen maximum van 30 bezoekers en geen mondkapjesverplichting

De in opspraak geraakte kerk in Staphorst stelt geen maximum van dertig bezoekers per kerkdienst in en gaat het dragen van mondkapjes niet verplichten. Ook zal er nog steeds gezongen worden, maar wel in mindere mate, zo laat Hersteld Hervormde Kerk Staphorst weten. Hoeveel mensen nu bij de zondagse diensten naar binnen mogen is niet duidelijk. ,,We gaan drastisch verminderen”, is het enige wat een woordvoerder erover kwijt wil. Kerkgangers dienen voortaan een speciaal rooster te volgen.

Afgelopen weekeinde gingen er telkens zo’n zeshonderd mensen naar de diensten in Staphorst, waarbij werd gezongen en geen mondkapjes werden gedragen. Dat leidde in het hele land tot veel ophef. Naar aanleiding van de commotie sprak minister Ferd Grapperhaus (Veiligheid en Justitie) met het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken af om voorlopig maximaal dertig mensen per dienst toe te laten. Dat is geen plicht, kerken kunnen afzonderlijk beslissen of ze daar gehoor aan geven.

Het landelijk bureau van de Hersteld Hervormde Kerk adviseerde de aangesloten kerken gisteravond het aantal bezoekers van kerkdiensten ‘substantieel’ te verlagen. Verder moet er een ‘hernieuwde bezinning’ komen ‘op de wijze en frequentie van de samenzang’. Ook moeten er bij het in- en uitgaan van de kerk mondkapjes worden gedragen, aldus het advies.

Geen verplichting

Tot een verplichting van mondkapjes willen ze in Staphorst niet overgaan. ,,Aangezien er geen wetenschappelijk bewijs is over het nut van mondkapjes, is het de verantwoordelijkheid van de kerkgangers zelf of ze deze bij het in- en uitgaan willen dragen”, laat de kerk vandaag weten.

Voor wat betreft het zingen, wordt door het landelijk bureau ‘afschaling’ geadviseerd. Daar lijkt Staphorst gehoor aan te geven. ,,In de eredienst zullen er minder psalmen gezongen worden”, meldt de woordvoerder. Het is niet duidelijk hoeveel psalmen er gezongen zullen worden en wie er precies mag zingen en wie niet.

Oproep

Het kerkelijke samenwerkingsverband CIO (Interkerkelijk Contact in Overheidszaken) vroeg kerken eerder hun verantwoordelijkheid te nemen als het gaat om de bestrijding van het coronavirus. Zo roept de organisatie kerken op ‘hun verantwoordelijkheid te nemen als deel van de Nederlandse samenleving en met inachtneming van de eigen plaatselijke situatie het aantal bezoekers terug te brengen, zo mogelijk en bij voorkeur tot het maximum van 30'.

Volgens het CIO is tijdens het gesprek, waarbij verschillende lidkerken van het CIO aanwezig waren, ‘de ernst van de oplopende besmettingen in Nederland samen onder ogen gezien’. ,,Bij kerken is er een bereidheid het aantal bezoekers in kerkdiensten substantieel af te schalen. Hierbij is het dringende advies van 5 oktober leidend, inclusief het dragen van mondkapjes en het beperken van zingen”, aldus het CIO.

‘Bitter offer’

Minister Grapperhaus realiseert zich dat de aanscherping van de coronamaatregelen voor kerkgangers een ‘bitter offer’ is, maar blijft erop hameren dat het nodig is om niet met grote groepen bijeen te komen. ,,We moeten met z’n allen dat offer brengen in het kader van de bestrijding van het virus.”

Niet alleen voor gelovigen, maar ook voor veel andere mensen zijn de maatregelen lastig, erkent Grapperhaus. ,,Ik snap dat er bij veel mensen regelmatig vertwijfeling is. Je wilt zo graag toch dingen doen waarvan je zegt, die zijn essentieel voor mij. Voor een gelovige is dat het belijden van dat geloof. Voor iemand die een onderneming heeft, is dát heel essentieel.”

Volledig scherm Straatbeeld van Staphorst met exterieur van De Hersteld Hervormde Kerk. De kerk kwam in opspraak nadat er besloten was om kerkdiensten met 600 man door te laten gaan © ANP