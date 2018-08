In Oekraïne afgetuigde Ajax-fan moest grens met Polen te voet oversteken

Dit is de brief van Lily en Howick aan Harbers en Rutte, de koning en koningin

7:50 De asielkinderen Lili (12) en Howick (13) vragen staatssecretaris Mark Harbers, premier Rutte en de koning en koningin vandaag in een brief of zij hen niet naar een weeshuis in Armenië willen sturen. Het is een laatste smeekbede nadat het tweetal begin deze week te horen kregen dat ze op zaterdag 8 september Nederland moeten verlaten. Dit is de letterlijke tekst van hun brief: