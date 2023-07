In Nederland wonen relatief veel ‘Willie Wortels’ en de meeste vind je in Son en Breugel

Met octrooikaartNergens is de concentratie knappe koppen hoger dan in het Brabantse Son en Breugel. Onder de rook van Eindhoven, midden in de zogenoemde Brainport, werden de afgelopen vijf jaar per hoofd van de bevolking de meeste patenten verleend. „Een ijsblokjesmaker? Iedereen om me heen zei: dat had ik ook kunnen bedenken.”