In Mali gesneuvelde militairen worden nooit vergeten

De plaquette werd vanochtend in besloten kring onthuld. In de middag was er een openbaar programma, met onder meer een stille tocht. De onthulling was onderdeel van de jaarlijkse herdenking voor gesneuvelde Stoottroepers.



De herdenking kreeg afgelopen week een extra lading door het aftreden van minister Jeanine Hennis en Commandant der Strijdkrachten Tom Middendorp. De organisatie wilde zondag juist graag vrij houden van politiek: de herdenking was al lang gepland. Dat is goed gelukt, zei voorzitter van de stichting Herdenking Gesneuvelde Stoottroepers Wilbert de Kruiff achteraf.



In Beneden-Leeuwen worden ieder jaar alle gesneuvelde Stoottroepers herdacht. Die werden in 1944 geformeerd uit het verzet in Zuid-Nederland en hebben meegeholpen bij de bevrijding. In Beneden-Leeuwen is na de oorlog een ereveld aangelegd en een kapel gebouwd. Daarin staan nu de namen van 378 soldaten die zijn omgekomen in binnen- of buitenland.



De Stoottroepers zijn een legeronderdeel van de Landmacht en worden op dit moment ingezet in Mali en op Curaçao en Sint-Maarten.