Nederlan­der niet voorbereid op noodsitua­tie

6:27 Waar kan ik terecht als mijn huis niet meer toegankelijk is door een brand, een gaslek of een evacuatie. Bijna 40 procent van de Nederlanders heeft daar nog nooit over nagedacht. Ook hebben veel mensen geen toegang meer tot belangrijke gegevens als verzekeringspolissen of telefoonnummers wanneer zij hun huis niet in kunnen. Dat concludeert het Nederlandse Rode Kruis na onderzoek.