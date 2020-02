In heel Nederland ophokplicht voor pluimvee wegens vogelgriep

Op 31 december was in Oost-Polen een uitbraak met een variant van het ziekteveroorzakende vogelgriepvirus. Inmiddels zijn uitbraken gemeld in meerdere landen in midden- en Oost-Europa (Polen, Slowakije, Hongarije, Roemenië, Tsjechië en Oekraïne). De situatie daar is zorgelijk. Ook zijn er twee dode, besmette wilde vogels gevonden; een in Polen en een in Duitsland vlakbij de Poolse grens.