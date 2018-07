In Groningen kunnen straks plekken als rookvrije zones worden ingesteld

Twee apen gevonden in Best na stankover­last, dieren zijn nu spoorloos

12:51 In een schuur in het Brabantse Best heeft de politie gisterochtend twee apen gevonden. Toen de politie terugging om de dieren in beslag te nemen, bleken ze verdwenen. De apen, een ringstaartmaki en een gibbon, werden aangetroffen na klachten over stankoverlast.