In en om je huis wonen tientallen tot honderden spinnen, zo vind je ze

Spinnenexpert Jinze Noordijk hoeft normaal gesproken in september maar een blik naar buiten te werpen om zo een stuk of twintig webben van kruisspinnen te zien. Maar dit jaar is dat nét even anders. ,,Nu vind ik er met moeite twee in mijn tuin”, zegt hij. Het warme, droge weer is - waarschijnlijk - de boosdoener. ,,In het najaar is er veel voedsel om van te groeien, maar nu is het nog erg droog en zijn er, vermoed ik, minder muggen en zien we dus ook minder kruisspinnen. Maar dat is mijn hypothese.”