In deze competitie kan gehandicapte Fleur wel shinen: ‘Dit weet ze over 20 jaar nog’

FC Emmen-aanvaller Fleur Peters (13) heeft even geen tijd voor een interview. Ze moet vóór de wedstrijd tegen ADO Den Haag in de buien nog een warming up doen, instructies van de coach krijgen, en haar aanvoerdersband om prutsen. Die is te groot voor haar arm, en moet dus maar, vlug, vlug, om haar knie. En, hup, daar gaat ze, met wapperende paardenstaart het veld in.