In de rij voor rage van paar jaar geleden: fidget spinners gaan als zoete broodjes

De eerste fidget spinner is al bijna 20 jaar oud, de grote hype in ons land waaide in de zomer van 2017 over vanuit Amerika. ,,Wij waren een van de eersten in Nederland die er meteen indoken en ze te koop aanboden”, vertelt eigenaar Ruben Rooijackers. In totaal verkocht zijn groothandel 37 miljoen stuks door heel Europa. ,,Maar het is vooraf onmogelijk om in te schatten hoeveel je er precies nodig hebt.” Dus zitten ze nu de rage weer voorbij is nog altijd met een onverkoopbare voorraad van meer dan een miljoen stuks. Waarde: 1,8 miljoen.

Vandaag gaan ze allemaal gratis de deur uit. Mensen kunnen in de rij staan om zelf een tas te vullen met zo’n 50 verschillende soorten, om de grote toeloop in goede banen te leiden, zijn er ook al zo’n 4000 tassen vooraf gevuld. Die waren binnen een oogwenk weg, vertelt een van de vrijwilligers, die al vanaf vanochtend continu bezig is met het opensnijden van kartonnen verpakkingen. ,,De eerste bezoeker stond al om 5 uur vanochtend in de rij, helemaal uit Groningen.” Omdat veel mensen zich alvast voor de hekken verzamelden, besloten ze de deuren in plaats van om 10 uur al anderhalf uur eerder open te gooien.

Stormloop

Vanaf dat moment was het stormloop op het industrieterrein bij Eindhoven Airport. ,,We hebben verkeersregelaars ingehuurd en dat bleek geen overbodige luxe”, vertelt Rooijackers. Vanaf 10 uur ontstonden de eerste files op de toegangswegen en voor de deur. Dus bleven ze de hele dag hoopvol dat ze ondanks de verstrengende hitte hun immense voorraad volledig zouden slijten.

De neefjes Tom en Gijs uit Deurne hebben in ieder geval hun best gedaan. Met een uitpuilende tas komen ze weer naar buiten gelopen. Het blijkt niet de eerste tas te zijn die ze vandaag volladen. Voor Tom is dit zijn tweede, voor Gijs zelfs de derde. Hadden ze nog niet genoeg fidgetspinners in huis? ,,Ik heb er twee, maar die zijn oud”, vertelt Gijs. Voorlopig heeft hij er weer genoeg op voorraad. Het coolst vinden ze de exemplaren voorzien van graffiti.

50 verschillende versies

Toch maakt het veel bezoekers vandaag weinig uit welke van de 50 verschillende versies ze krijgen. In de rij vooral gezinnen met kinderen, mensen die voor een goed doel of stichting verzamelen en handelaren die hopen er nog een slaatje uit te kunnen slaan. Zo biecht een oudere man op dat hij hoopt zijn voorraad te slijten op rommelmarkten. ,,Alleen ik ben bang dat ik niet de enige ben.”

Uiteindelijk staat de teller aan het einde van de middag op 900.000 spinners. Toch verlaten de overgebleven 100.000 spinners ook binnenkort het industrieterrein. ,,De rest doneren we aan goede doelen of zakenpartners.” Niet dat hij een keuze had, zelfs nu het vandaag even lijkt alsof de handspinners een comeback maken. ,,Ik had een aparte loods afgehuurd om ze allemaal op te slaan, die huur is inmiddels opgezegd.