In coronatijd geef je je haar zelf een kleurtje: zes soorten haarverf getest

Eerste landelijke vriesnacht is een feit; ook in Vlissingen duikt tempera­tuur onder de nul

8:17 Voor het eerst in bijna twee jaar is de temperatuur in Nederland afgelopen nacht overal gedaald tot onder het vriespunt. In de zuidelijke helft van Limburg kan het vanmorgen vroeg glad zijn door bevriezing van natte weggedeelten. In het Noorden van het land komt lokaal dichte mist voor.