In coronatijd 150 miljoen voor een Rembrandt, kan dat geld niet beter besteed worden?

Neergesto­ken man overlijdt op straat in Arnhem: omstanders verlenen tevergeefs bijstand

Een man is maandagavond volgens omstanders door geweld om het leven gekomen in Arnhem. Passanten vonden het gewonde slachtoffer rond 23.00 uur op het trottoir in de wijk Geitenkamp. Hij had volgens een aantal getuigen steekwonden.

7 december