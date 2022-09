In Amerika, Rusland en China wordt laatdunkend gedaan over de saamhorigheid binnen Europa

Oproep Ben jij een echte herfstlief­heb­ber?

Snak jij ernaar om weer onder een dekentje op de bank te zitten met een kop thee, terwijl het buiten met bakken uit de hemel komt? Of verzamel je graag kastanjes, paddenstoelen en herfstbladeren? Voor een speciale productie zijn we op zoek naar mensen die gek zijn op de herfst, of misschien zelfs bijna een hekel aan de zomer hebben.

