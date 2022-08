In Amerika gebeuren ‘grappen’ als versturen van foto neergestort vliegtuig vaker

Sprintend voelt Luca (17) het mes zijn rug raken: ‘Hij riep dat hij Nederlan­ders haat’

Hij heeft rode wonden op zijn rug en door het vallen beschadigde polsen en knieën, maar het had veel slechter kunnen aflopen voor Luca Beumer (17). Dinsdagavond zat hij met zijn vriendin op een bankje in Hoonhorst, toen hij werd aangevallen en achtervolgd door een jongen met een mes. ,,We hadden geen ruzie, er was helemaal niks aan de hand.”

