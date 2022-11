Imperium van Peter Gillis staat op omvallen: ‘Lijkt op een economische doodstraf’

Al 48 jaar drinken bewoners van bejaarden­flat borreltje bij het kaarten, nu mag dat plots niet meer

Al 48 jaar vermaken ouderen zich in bejaardenflat Gogherheide met klaverjassen, breien of rummikubben. Sommigen nemen daarbij een advocaatje of een jonge borrel, ingekocht door de huurbaas. Naar nu blijkt, is daar geen vergunning voor en dus stopt de huurbaas met de verkoop.

17 november