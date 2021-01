Immunoloog: ‘Rek periode tussen twee vaccins AstraZeneca op om vertraging te voorkomen’

Rek de periode tussen de eerste en tweede prik van het AstraZenica-vaccin op naar minstens zes weken. Daarmee wordt de kans op vertraging van het vaccinatieprogramma een stuk kleiner. Dat zegt Ger Rijkers, medisch immunoloog in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg.

AstraZenica maakte gisteravond bekend dat door productieproblemen in een van de fabrieken er minder vaccins kunnen worden geleverd. Volgens een leveringsoverzicht van het ministerie van Volksgezondheid zouden 4,5 miljoen van de AstraZeneca-vaccins in het eerste kwartaal van dit jaar ons land binnenkomen. De farmaceut schroeft de leveringen aan de EU met 60 procent terug vanwege productieproblemen. Dit betekent dat Nederland in plaats van 4,5 miljoen zo'n 1,8 miljoen doses ontvangt.

Het bedrijf noemt zelf geen cijfers over hoeveel minder vaccins Nederland krijgt geleverd. ,,We hebben nu lagere volumes van ons vaccin, maar we doen er alles aan om in februari en maart tientallen miljoenen doses aan de Europese Unie te leveren, terwijl we de productievolumes blijven verhogen’’, aldus een woordvoerster.

Slecht nieuws

Het is opnieuw slecht nieuws voor Hugo de Jonge die al heel wat kritiek kreeg te verduren doordat Nederland op 6 januari als laatste land in de EU met vaccineren begon. De tegenvaller zal volgens immunoloog Rijkers zorgen voor verdere vertraging van ons vaccinatieprogramma, alhoewel hij denkt dat de pijn meevalt.

Quote Als de farmaceut de productie snel op orde heeft vermoed ik dat ze de achter­stand nog dit kwartaal een stuk zullen inlopen Ger Rijkers, immunoloog ,,Als we maar 40 procent krijgen van de bestelling, dan zal er vertraging optreden. Maar als de farmaceut de productie snel op orde heeft, en daar zullen ze alles aan doen, dan vermoed ik dat ze de achterstand nog dit kwartaal een stuk zullen inlopen.’’



Toch is het volgens Rijkers van belang dat het kabinet nu al kijkt naar het oprekken van de periode tussen de eerste en tweede prik van het AstraZeneca-vaccin. ,,Een langere interval heeft weinig tot geen effect op de werking van het vaccin. Uit andere vaccinatieprogramma’s, waar ook ter wereld, is nooit eerder gebleken dat het middel minder werkt als er geen drie maar zes tot zeven weken tussen beide prikken zitten. Zeker met de Britse mutant in het achterhoofd is het van belang dat we geen nieuwe vertragingen oplopen en zoveel mogelijk mensen inenten.’’

Het kabinet besloot eerder deze week ook al de periode tussen de eerste en tweede Pfizer-prik voor iedereen die nog geen dubbele afspraak bij de GGD had op te rekken van drie naar zes weken.

Vaker

Rijkers benadrukt dat productieproblemen bij een farmaceut vaker voorkomen, maar dat het nu extra opvalt aangezien ‘heel de wereld meekijkt’. ,,Ik vermoed dat AstraZeneca een versnelling gaat inzetten en dat we vervolgens opgelucht adem kunnen halen.’’ Toch is het niet de eerste keer dat er problemen zijn bij de farmagigant. Het door het bedrijf in samenwerking met de Universiteit van Oxford ontwikkelde vaccin zou in ons land als eerste worden gebruikt in de strijd tegen corona, maar door allerlei problemen met onder meer vaccinproeven ging dat niet door.

Er gloort nu een grotere rol voor de vaccins van Pfizer en dat van het Leidse Janssen, dochterbedrijf van de Amerikaanse farmaceut Johnson & Johnson. Mogelijk komt de optie om een noodvergunning te verlenen aan dit laatste vaccin in beeld, meldt Het Parool. Groot pluspunt van het vaccin van Janssen is dat één prik volstaat.

Janssen verwacht nog deze maand de voorlopige resultaten van de eerste fase 3-studie bekend te maken, aldus een woordvoerder. Daarin staat hoe effectief en veilig het vaccin is na studie bij tienduizenden mensen. Als de resultaten goed zijn, kan het Europese Medicijnagentschap (EMA) zich in februari over de data buigen.

Door de complicaties bij het Oxfordvaccin zal de druk op het EMA om sneller groen licht te geven groeien. In het tweede kwartaal levert Janssen volgens de huidige planning 3 miljoen vaccins aan Nederland, oplopend tot 6 miljoen in het derde kwartaal. Mogelijk kunnen die leveringen worden vervroegd.

Noodvergunning

Een andere optie is dat minister De Jonge een noodvergunning verleent voor het vaccin van Janssen. De minister heeft de wettelijke bevoegdheid om het EMA te omzeilen. De Britse regering deed dat eerder al met de vaccins van Oxford en Pfizer. In een afgelopen week gepubliceerd advies van de Gezondheidsraad en het Outbreak Management Team wordt de optie van een noodvergunning ook genoemd.

Het ministerie van Volksgezondheid heeft in totaal 11,6 miljoen vaccins bij deze AstraZeneca besteld, een hoger aantal dan van de andere coronavaccins zoals van Moderna en Pfizer/BioNTech. Aanstaande vrijdag keurt het Europees Geneesmiddelenbureau EMA het vaccin waarschijnlijk goed. De Europese landen hebben samen zeker 300 miljoen doses besteld bij de Zweeds-Britse farmaceut.

Volledig scherm © REUTERS Volgens een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid zijn Nederland en de andere 27 EU-lidstaten in gesprek met AstraZeneca en dat gesprek wordt komende week voortgezet. De woordvoerder benadrukt dat “de snelheid van levering de snelheid van vaccineren bepaalt” en dat eerdere berichten van het ministerie over hoeveelheden vaccins “met de nodige onzekerheden” omgeven waren. Hij kan nog niet aangeven wat de gevolgen zijn van de vertraging voor de verschillende groepen die de komende weken worden gevaccineerd. Het ministerie hoopte dit kwartaal ruim 2 miljoen zorgmedewerkers en 60-minners met een aandoening met het vaccin in te enten, grote vraag is dus of dat nog gaat lukken.



Of de periode tussen de twee prikken van AstraZeneca wordt verlengd naar zes weken, kan de woordvoerder ook nog niet zeggen. ,,We wachten eerst goedkeuring van het vaccin door het EMA af. Daarna zullen we het beleid verder bepalen.’’

